Polizeipräsidium Freiburg / Bad Krozingen - Sonnenbad statt ...

Bad Krozingen - Sonnenbad statt Rendezvous

Freiburg - Am Montagabend, 03. September, um kurz nach 18.00 Uhr hatte ein 100-jähriger Mann aus Bad Krozingen die Polizei um Hilfe gebeten, da er mit seiner 91-jährigen Bekannten verabredet war und diese zum Treffen nicht erschien ist. Auch in ihrer Wohnung sei die Dame nicht zu finden, so der 100-Jährige. Die Polizei konnte den Mann jedoch schnell beruhigen. Seine Bekannte hatte ihn am gemeinsamen Treffpunkt nicht gefunden und stattdessen auf einer Parkbank die Abendsonne genossen. Die Polizei konnte dann doch die 91-Jährige wohlauf in ihrer Wohnung antreffen.

RM/ DH

