Polizeipräsidium Freiburg / Bad Krozingen - Unbekannter ...

Bad Krozingen - Unbekannter entwendet Uhren aus Schmuckgeschäft und flüchtet - Zeugen gesucht!!!

Freiburg - Am Donnerstagmittag, 4. Oktober, gegen 14.45 Uhr betrat eine männliche Person ein Schmuckgeschäft in der Bahnhofstraße in Bad Krozingen und bediente sich bei den ausgestellten Uhren direkt am Eingang selbst. Obwohl sich weitere Kunden im Ladengeschäft befanden, griff der etwa 25-jährige Täter acht unterschiedliche Uhren der Marke "a.b.art" und rannte aus dem Schmuckgeschäft. Der Eigentümer nahm die Verfolgung auf aber konnte den Dieb nicht mehr fassen. Lediglich eine Uhr konnte wieder aufgefunden werden, welche der Täter bei seiner Flucht in Richtung Neumagenstraße verloren hatte. Der junge Mann mit südländischem Aussehen war ca. 175 cm groß, hatte schwarze kurze Haare und war bekleidet mit einem Langarmhemd mit großen schwarz/ blauen Karos, darunter ein schwarzes T-Shirt sowie eine blaue Jeanshose. Wer weitere Hinweise zu der Person oder zum Verbleib der Uhren geben kann, setzt sich bitte mit dem Polizeiposten in Bad Krozingen, Tel. 07633-938240, in Verbindung.

RM/ DH

