Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen : ...

Bad Säckingen (2 Meldungen): Radfahrerin kollidiert auf Fußgängerüberweg mit Pkw - leicht verletzt / Pkw massiv beschädigt - Zeugensuche!

Freiburg - Bad Säckingen: Radfahrerin kollidiert auf Fußgängerüberweg mit Pkw - leicht verletzt

Eine 39 Jahre alte Radfahrerin wurde am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Basler Straße an der Einmündung zur Fricktalstraße leicht verletzt. Sie war gegen 15:30 Uhr dort auf dem Gehweg gefahren und dann mit einem Pkw eines 60-jährigen kollidiert, der nach rechts in die Fricktalstraße abgebogen war. Sie prallte mit ihrem Rad gegen das Heck des Autos und stürzte in der Folge auf die Straße. Die Kollision passierte auf dem dortigen Fußgängerüberweg. Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um die Verletzte. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Säckingen: Pkw massiv beschädigt - Zeugensuche!

Ein geparkter BMW wurde am Samstagabend in Bad Säckingen massiv beschädigt. Der Pkw war in der Wallbacher Straße auf dem unbefestigten Parkplatz eines Schuhgeschäftes abgestellt. Im Zeitraum von 21:30 Uhr bis 22:45 Uhr wurden am BMW alle vier Reifen zerstochen, der rechte Außenspiegel beschädigt, ein Scheinwerfer eingetreten und der Lack rundherum zerkratzt. Auch Schriftzüge wurden eingeritzt. Betroffen war eine silberne BMW-Limousine der 5er-Reihe mit Schweizer Kennzeichen. Der Pkw war nicht mehr fahrbar und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf ca. 15000 Euro belaufen. Ein Zusammenhang zwischen der Tat und der Herkunft des Autos erscheint wahrscheinlich. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

