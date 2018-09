Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen : ...

Bad Säckingen (2 Meldungen): Auffahrunfall fordert zwei Verletzte / Einbruch in Pizzeria - Spirituosen gestohlen

Freiburg - Bad Säckingen: Unfallflucht auf Parkplatz eines Einkaufszentrums - Zeugensuche!

Ein oranger Renault Twingo wurde am Dienstagmorgen auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Schaffhauser Straße von einem unbekannten Fahrzeug touchiert und dabei beschädigt. Der Pkw war dort von 09:30 Uhr bis 10:10 Uhr geparkt. Als die Fahrerin zum Wagen kam, sah sie die Beschädigung oberhalb des rechten Radkastens. Ein Fahrzeugführer war vermutlich beim Rangieren dagegen gestoßen und flüchtete unerkannt. Dieser hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro am Renault. Das Polizeirevier Bad Säckingen (Kontakt 07761 934-0) bittet um sachdienliche Hinweise.

Bad Säckingen: Unbekannter zerkratzt Auto - Zeugensuche!

Ein auf dem Parkplatz des Aqualon in der Bergseestraße abgestellter Pkw wurde am Dienstagnachmittag zerkratzt. An dem dort von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr geparkten Wagen wurde ein langer Kratzer in der Beifahrertüre verursacht, vermutlich mit einem Gegenstand. Die Schadenshöhe liegt bei rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen hofft auf sachdienliche Hinweise (Kontakt 07761 934-0).

