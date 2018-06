Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Aktion Glühwürmchen

Bad Säckingen: Aktion Glühwürmchen

Am späten Donnerstagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei, dass sich an der B34 zwischen Ortsausgang Bad Säckingen und der Abzweigung nach Wehr eine vermutlich betrunkene Person aufhalten würde und das Ganze nicht ganz ungefährlich sei. Eine Streife des Polizeireviers Rheinfelden rückte zur Überprüfung aus und konnte tatsächlich am Fahrbahnrand der B34 einen im Gras liegenden Mann feststellen. Auf Nachfrage der Beamten erklärte dieser, dass er gerade ein Glühwürmchen beobachtet hätte und deshalb hier im Gras liege. Der 33-jährige Mann wurde kontrolliert und überprüft. Da gegen den Mann nichts vorlag und er weder verletzt war, noch unter Drogen- oder Alkoholbeeinflussung stand, konnte er nach der Beendigung der Kontrolle seinen nächtlichen Spaziergang fortsetzen.

de/jk

