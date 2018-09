Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Betrunkener ...

Bad Säckingen: Betrunkener Autofahrer kracht in Leitplanke - in Handschellen zur Blutentnahme

Freiburg - Am Samstagabend krachte ein alkoholisierter Autofahrer in der Rheinuferstraße in eine Leitplanke. Kurz nach 22:30 Uhr war der 25-järhige mit seinem Opel in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und mit einer Leiplanke kollidiert. Der Mann konnte sich selbstständig aus seinem demolierten Wagen befreien und wurde vom verständigten Rettungsdienst untersucht. Er blieb unverletzt. Nach einer Alkoholüberprüfung, die über zwei Promille ergab, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Damit war der Mann überhaupt nicht einverstanden und weigerte sich, mitzukommen. Er musste schließlich in Handschließen zur Blutprobe. Seinen Führerschein übergab er dann freiwillig der Polizei. An seinem Opel wurde ein Schaden von ca. 8000 Euro verursacht, auch die Leitplanke wurde in Mitleidenschaft gezogen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 8316-201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/