Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Einbrüche in ...

Bad Säckingen: Einbrüche in Firmenkomplex - Bargeld und Reifen gestohlen

Freiburg - In der Nacht zum Sonntag wurde in einen Gebäudekomplex, in dem mehrere Firmen ansässig sind, eingebrochen. Auf der Südseite des Gebäudes in der Wallbacher Straße wurden mehrere Fenster aufgehebelt und so gelangten der oder die Täter in die Räumlichkeiten zweier Firmen. In den Büroräumen eines Reifenhändlers wurden sämtliche Behältnisse und Schränke durchsucht. Hier wurde aus einem Rollcontainer ein zweistelliger Bargeldbetrag entwendet. Aus einer Werkstatthalle nahmen die Täter acht Reifen mit, jeweils ein Sommer- und ein Winterreifensatz im Wert von knapp 1000 Euro. Ebenso wurde ein dort abgestellter Firmen-Lkw durchwühlt. Auch die Räume eines weiteren dort beheimateten Betriebes wurden von den Einbrechern heimgesucht. Hier wurde alles durchsucht und zwischen 20 und 30 Päckchen eines Paketshops geöffnet. Ob daraus etwas gestohlen wurde, bedarf noch weiteren Abklärungen.

