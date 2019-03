Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Handtasche geraubt - ...

Bad Säckingen: Handtasche geraubt - Täter flüchtet zu Fuß - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg - Einen Überfall auf eine Frau hat es am Montagabend in Bad Säckingen gegeben. Mehrere Frauen gingen kurz nach 23:00 Uhr in der Hauensteinstraße den Fußgweg zum Gießenbach entlang, als ein männlicher Täter einer 79 Jahre alten Frau von hinten die Handtasche entrissen haben soll. Da die Frau die Tasche fest in ihrer Hand hielt, wurde sie durch den Angriff umgestoßen und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu, die vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der Unbekannte entkam mit der Handtasche der Frau. Die Handtasche war aus schwarzem glänzendem Leder mit aufgedruckter Krokodillederoptik. In der Handtasche befanden sich Bargeld, ein Schüsselbund und eine Brille. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: jüngerer sehr schlanker Mann, ca. 180 cm groß, helle Hautfarbe, dunkel bekleidet mit Kapuze überm Kopf. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0), insbesondere zum Verbleib der geraubten Handtasche und zum Tatverdächtigen.

