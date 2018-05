Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Pedelec-Fahrer bremst ...

Bad Säckingen: Pedelec-Fahrer bremst zu stark und stürzt - verletzt ins Krankenhaus

Freiburg - Einen Armbruch zog sich ein 25 Jahre alter Radfahrer bei einem Sturz am Dienstagmorgen in der Harpolinger Straße zu. Zur weiteren Versorgung der Verletzung wurde er in ein Krankenhaus in die Schweiz eingeliefert. Der Mann war auf der Straße talwärts unterwegs, als er in einer Kurve zu schnell war. Um nicht mit einen entgegenkommenden Pkw zu kollidieren, bremste er sein Pedelec stark ab. Dabei blockierte das Vorderrad und er kam zu Fall. Zum Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Der Rettungsdienst war an der Unfallstelle und kümmerte sich um den Verletzten. Sein Fahrrad wurde leicht beschädigt.

