Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Pkw überschlägt sich ...

Bad Säckingen: Pkw überschlägt sich - Fahrer eingeklemmt - zwei Verletzte

Freiburg - Nachdem sich sein Pkw überschlagen hatte, wurde der Fahrer eingeklemmt. Die Beifahrerin konnte von Ersthelfern befreit werden. Beide erlitten schwere Verletzungen. Am Samstag gegen 15:15 Uhr war der 86-jährige zusammen mit seiner gleichaltrigen Ehefrau mit ihrem Pkw auf Landstraße von Rippolingen nach Bad Säckingen unterwegs, als er ausgangs einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Straße abkam. Im Grünstreifen stieß der Pkw gegen die Betoneinfassung eines Kanals, woraufhin sich der Pkw aufstellte und sich überschlug. An der Böschung blieb der Wagen schwer beschädigt liegen. Der Fahrer war eingeklemmt und musste von der zur Hilfe gerufenen Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Die Beifahrerin konnte durch hinzugekommene Ersthelfer aus dem demolierten Wagen befreit werden. Beide kamen mit Rettungswägen in Krankenhäuser. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Landstraße war bis gegen 17:30 Uhr gesperrt.

