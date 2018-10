Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Traktor mit Anhänger ...

Bad Säckingen: Traktor mit Anhänger gerät in Brand

Freiburg - Am Mittwoch, gegen 07.40 Uhr, brannte auf der L152/Rippolinger Straße ein Traktor. Offensichtlich war das Fahrzeug aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand geraten. Neben der Polizei war die Feuerwehr aus Rippolingen und Harpolingen mit acht Fahrzeugen und ca. 30 Mann am Brandort. Am Traktor entstand durch den Brand Totalschaden in Höhe von ungefähr 32.000 Euro und am mitgeführten Anhänger ca. 2000 Euro. Die Strecke war bis gegen 10.40 Uhr aufgrund der Bergung und Beseitigung der Brandspuren gesperrt.

