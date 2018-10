Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Trickdiebstahl beim ...

Bad Säckingen: Trickdiebstahl beim Geldwechseln - Polizei mahnt zur Vorsicht

Freiburg - Opfer eines Trickdiebes wurde am Dienstagmorgen eine Seniorin in Bad Säckingen. Die 80-jährige war gegen 10:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Giessenstraße, als ein älterer Mann sie ansprach. Der elegant gekleidete Unbekannte gab vor, Münzgeld für den Parkscheinautomaten zu benötigen. Bereitwillig ließ die Frau den Mann ins Münzfach ihres Geldbeutels greifen. Dieser entnahm ein paar kleine Münzen und legte eine 1-Euro-Münze hinein. Später bemerkte die Frau, dass aus ihrer Geldbörse das gesamte Scheingeld gestohlen wurde. Sie beschrieb den Dieb wie folgt: ca. 60 Jahre alt, ca. 170 cm groß, graues Haar, trug einen grauen Anzug. Da es immer wieder zu solchen Trickdiebstählen kommt, mahnt die Polizei zur Vorsicht und rät, in solchen Fällen stets auf räumliche Distanz zu achten.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/