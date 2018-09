Polizeipräsidium Freiburg / Bad Säckingen: Versuchter Einbruch - ...

Bad Säckingen: Versuchter Einbruch - zwei Täter flüchten

Freiburg - Am Donnerstagabend überraschte ein Nachbar zwei Einbrecher in der Schaffhauser Straße. Diese hatten gegen 20:30 Uhr versucht, auf dem Balkon eines Hauses ein Fenster aufzuhebeln. Der Balkon liegt auf der Gebäuderückseite, aber ein Nachbar konnte die Täter trotzdem ertappen. Sie flüchteten sofort in Richtung Stadtmitte, als sie entdeckt wurden. In die Wohnung waren sie nicht gelangt. Sie werden wie folgt beschrieben: männlich, ca. 17 bis 20 Jahre alt, südländische Erscheinung, schlank, bekleidet jeweils mit einer blauen und schwarzen Jacke. Die EG Einbruch bittet um sachdienliche Hinweise (Kontakt 07741 8316-0).

