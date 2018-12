Polizeipräsidium Freiburg / Badenweiler/ Lipburg - Weißer Kombi ...

Badenweiler/ Lipburg - Weißer Kombi gefährdet Gegenverkehr - Zeugen gesucht!!!

Freiburg - Am Samstagmittag, 01. Dezember, um kurz nach 16.00 Uhr, befuhr der Fahrer eines Audi die K 4947 von Lipburg kommend in Richtung Müllheim. In einer Kurve kam dem 18-jährigen Pkw-Lenker laut seinen Angaben ein weißer Kombi mit FR-Zulassung entgegen. Der junge Mann musste daher ausweichen und krachte mit seinem Pkw gegen einen Baum. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Das rund 30 Jahre alte Auto erlitt allerdings Totalschaden. Der Fahrer des weißen Fahrzeugs sowie weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, die Polizei in Müllheim, unter Tel. 07631-17880, zu kontaktieren.

