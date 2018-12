Polizeipräsidium Freiburg / Bereich Endingen: Unfall am ...

Bereich Endingen: Unfall am Kreisverkehr - Zeugen gesucht

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Am Donnerstag (06.12.18), um 09.10 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der L 113. Die Unfallstelle befindet sich unmittelbar am Kreisverkehr in Höhe der dortigen ESSO-Tankstelle. Hier fuhr die Fahrerin eines weißen VW Transporters von Riegel kommend in Richtung Endingen und musste kurz vor dem Kreisverkehr abbremsen. Ein nachfolgender LKW mit Pritschenaufbau und französischer Zulassung fuhr ihr vermutlich in diesem Moment auf und verursachte einen Schaden am Heck des VW-Transporters. Im Bereich Wyhl wurde die Frau noch von dem LKW-Fahrer (Mann ca. 50 bis 55 Jahre alt, stämmige Figur) angesprochen und nach dem Weg gefragt. Die Frau bemerkte erst kurze Zeit später den Schaden. Die Polizei sucht Zeugen, die das Unfallgeschehen am Kreisverkehr mitbekommen haben. Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0.

td / wr

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/