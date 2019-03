Polizeipräsidium Freiburg / Bereich Teningen: Verkehrsunfall - ...

Bereich Teningen: Verkehrsunfall - Alleinbeteiligt gegen Baum / Emmendingen: Einbruch bei der Commerzbank

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Bereich Teningen: Verkehrsunfall - Alleinbeteiligt gegen Baum

Glück im Unglück hatte ein 57-jähriger Fahrzeugführer am Samstagvormittag, gegen 11.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Verbindungsweg zwischen Nimburg und Bahlingen. Der Mann kam mit seinem PKW im Verlauf einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn, krachte gegen einen Baum und landete letztlich im angrenzenden Ackergelände. Durch das Unfallgeschehen wurden der Fahrer und der Beifahrer leicht verletzt, das Fahrzeug hat nur noch Schrottwert.

Emmendingen: Einbruch bei der Commerzbank

In der Nacht von Freitag auf Samstag, kurz nach Mitternacht, kam es in der Commerzbankfiliale in Emmendingen zu einem versuchten Einbruch im Bereich des Automatenvorraumes. Zwei männliche Täter versuchten einen Bankautomaten aufzubrechen; es blieb jedoch bei einem untauglichen Versuch. Ein Zeuge sah noch die beiden mutmaßlichen Täter in Richtung Landvogtei davonlaufen.

Sie werden wie folgt beschrieben:

Der erste Täter hatte eine schlanke Statur, er war bekleidet mit einer olivgrünen Jacke, schwarzer Hose, einer grauen Wollmütze und schwarzen Turnschuhen mit weißer Sohle.

Der zweite Täter trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und hatte ebenfalls schwarze Turnschuhe mit einer weißen Sohle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel.07641/582-0, entgegen.

td

