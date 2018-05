Polizeipräsidium Freiburg / Binzen: Fahrrad- und Autofahrer im ...

Binzen: Fahrrad- und Autofahrer im Clinch - Unfall nach verbalem Schlagabtausch - Rennradfahrer leicht verletzt, 6000 Euro Sachschaden

Wie rau die Sitten im Straßenverkehr mitunter sind, zeigte ein Geschehnis am Donnerstagnachmittag auf der B3 bei Binzen. Ein 58-jähriger Mann befuhr gegen 16.45 Uhr mit seinem Rennrad die B3 aus Richtung Haltingen kommend in Richtung Eimeldingen. Dabei soll ihm ein aus Binzen kommender Mercedes-Fahrer die Vorfahrt genommen haben, so dass er sein Rad abbremsen musste. Anschließend fuhren Mercedes und Rennrad hintereinander aus dem Kreisel heraus in Richtung Eimeldingen. Dabei soll der 62-jährige Mercedesfahrer sein Auto ohne Not abgebremst haben, so dass der hinterherfahrende Radfahrer ebenfalls stark abbremsen musste, um ein Auffahren zu vermeiden. Als der Mercedes-Fahrer an einer Ampel anhalten musste, fuhr der Radler links neben das Auto. Es folgte ein Disput zwischen den beiden Männern. Beim Losfahren soll der Radfahrer mit der flachen Hand auf die Motorhaube geschlagen haben. Im weiteren Verlauf kollidierten beide Beteiligte, wobei der Radler stürzte und sich verletzte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 6000 Euro. Die Polizei ermittelt gegen beide Beteiligten und sucht Zeugen des Vorfalles. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Weil am Rhein zu melden (07621-98000).

