Polizeipräsidium Freiburg / Bötzingen - Verkehrsunfall, Ursache ...

Bötzingen - Verkehrsunfall, Ursache Alkohol

Freiburg - Bötzingen - Am Freitagabend ereignete sich gegen 20:30 Uhr in der Neuershauser Straße von Bötzingen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer in nordwestlicher Richtung fahrend zunächst mehrfach teilweise von der Fahrbahn abkam und schließlich mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Der Unfallhergang war von Zeugen beobachtet worden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Fahrer, der nicht verletzt war, deutliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Diese war so massiv, dass er nicht in der Lage war, einen Test durchzuführen. In der Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis sichergestellt. Er wird angezeigt.

