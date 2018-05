Polizeipräsidium Freiburg / Bonndorf: Auffahrunfall fordert zwei ...

Bonndorf: Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Freiburg - Zwei jungen Frauen wurde bei einem Auffahrunfall am Mittwoch auf der L 169 vor dem Ortseingang von Bonndorf-Wellendingen leicht verletzt. Gegen 17:10 Uhr war eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin auf der Landstraße in Richtung Wellendingen unterwegs und merkte zu spät, dass in Höhe der Einmündung nach Wittlekofen mehrere Fahrzeuge wegen eines Abbiegers angehalten hatten. Die Frau fuhr in der Folge auf einen Opel auf, der wiederum auf einen Toyota geschoben wurde. Im VW verletzten sich die Fahrerin und ihre 16 Jahre alte Beifahrerin. Sie wurden zur weiteren Versorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Titisee-Neustadt gebracht. Die Insassen der anderen beteiligten Fahrzeuge wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden an den Autos dürfte bei etwa 9000 Euro liegen.

