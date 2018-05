Polizeipräsidium Freiburg / Bonndorf: Auffahrunfall - zwei ...

Bonndorf: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Freiburg - Weil sie nicht bemerkte, dass ein vorausfahrender Pkw abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit verringerte, verursachte am Montagnachmittag eine Autofahrerin einen Auffahrunfall. Sie selbst und die Fahrerin des anderen Wagens verletzten sich dabei leicht. Die 29 Jahre alte Verursacherin war mit ihrem VW gegen 13:45 Uhr auf der Landstraße von Stühlingen kommend in Richtung Bonndorf-Wellendingen gefahren. Vor ihr war eine 50-jährige in ihrem Fiat. Diese beabsichtigte vor dem Ortseingang von Wellendingen, nach links in Richtung Wittlekofen abzubiegen. Hierzu machte sie langsam. Das registrierte die hinterherfahrende VW-Fahrerin zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Fiat nach rechts von der Straße geschleudert und kollidierte dort mit einem Wegweiser. Beide Fahrerinnen wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt ca. 7000 Euro belaufen.

