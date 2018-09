Polizeipräsidium Freiburg / Bonndorf: Autofahrerin überschlägt ...

Bonndorf: Autofahrerin überschlägt sich - leicht verletzt

Freiburg - In der Nacht zum Donnerstag kam eine Autofahrerin auf der B 315 in Bonndorf von der Straße und überschlug sich, wobei sie leicht verletzt wurde. Die 18-jährige war gegen 00:35 Uhr am Ortsausgang in Richtung Gündelwangen unterwegs, als sie aus Unachtsamkeit gegen den rechten Bordstein geriet. In der Folge übersteuerte sie ihren Pkw, schleuderte nach links von der Fahrbahn, rutschte an einer aufsteigenden Böschung entlang und prallte gegen einen Baum. Der Wagen überschlug sich dann und blieb auf dem Dach liegen. Die junge Frau verletzte sich leicht und kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. An ihrem Mazda entstand Totalschaden. Die Höhe dürfte bei rund 25000 Euro liegen. Der Pkw wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Mathias Albicker Telefon: 07741 / 8316 - 201 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/