Polizeipräsidium Freiburg / Bonndorf. Einbruch - Polizei sucht ...

Bonndorf. Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Freiburg - Unbekannte Täter kletterten am Donnerstag zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr auf einen in drei Meter Höhe gelegenen Balkon in der Alois-Burger-Straße. Hier brachen sie die Terrassentüre auf und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Das Wohnzimmer, das Badezimmer und auch das Schlafzimmer wurden durchsucht und alle Schränke und Schubladen durchwühlt. Dabei wurde ein neuwertiges Samsung Tablet, ein Smartphone, sowie Bargeld entwendet. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Die EG Einbruch (07741/83160) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen in oben genanntem Zeitraum gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

