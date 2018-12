Polizeipräsidium Freiburg / Bonndorf: Mofa-Crossmaschine gestohlen

Bonndorf: Mofa-Crossmaschine gestohlen

Freiburg - In der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter ein Mofa in Bonndorf gestohlen. Das Mofa, das vor einem Haus in der Waldallee stand, fehlte am Dienstagmorgen. Am Montag gegen 22:00 Uhr war es dort abgestellt worden. Bei dem Mofa handelt es sich um eine grün-schwarze Crossmaschine der Marke "Derby". Ein Versicherungskennzeichen war angebracht. Der Polizeiposten Bonndorf ermittelt (Kontakt 07703 9325-0).

