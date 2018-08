Polizeipräsidium Freiburg / Brand durch Blitzeinschlag in ...

Brand durch Blitzeinschlag in Einfamilienhaus in Denzlingen - Bislang keine Hinweise auf verletzte Personen

Freiburg - Landkreis Emmendingen

Denzlingen

Am 23.08.2018 gegen 21:10 Uhr wurde der Rettungsleitstelle eine Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in Denzlingen gemeldet.

Die Überprüfung der Feuerwehr ergab, dass der Dachstuhl des Hauses durch einen Blitzeinschlag in Brand geraten war. Die Löscharbeiten dauern an. Der Sachschaden beläuft sich in einer sechs-stelligen Höhe, verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand Niemand.

Eingesetzt waren die Freiwilligen Feuerwehr Denzlingen mit Unterstützung der Ortswehr aus Vörstetten und des DRK Kreisverband und Ortsverein Denzlingen.

Zwei Bewohner konnten das Haus nicht mehr bewohnen und wurden anderweitig durch Hilfe des vor Ort erschienenen Bürgermeisters untergebracht.

