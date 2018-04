Polizeipräsidium Freiburg / Brand in Gewerbegebiet - ...

Brand in Gewerbegebiet - Maschinenbrand - keine verletzten Personen - Fräsmaschine brennt nach Verpuffung - Folgemeldung

Am 21.04.2018, gegen 08:30 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Freiburg die Auslösung eines Brandmeldealarms in einem Industriebetrieb am Südwestrand von Freiburg.

Die eintreffenden Kräfte von Feuerwehr und Polizei stellten fest, dass es zu einem Maschinenbrand gekommen war. Die installierte Löschautomatik konnte den Brand schnell löschen.

Eine Überprüfung durch die Feuerwehr Freiburg ergab, dass der Brand nicht auf das Gebäude übergegriffen hatte. Alle in der Werkhalle befindlichen Mitarbeiter konnten das Gebäude gefahrlos verlassen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Die Ursache ist bislang unklar. Ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden.

Es wird nachberichtet.

Stand: 09:00 Uhr

