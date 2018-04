Polizeipräsidium Freiburg / Brand in Industrie - Lagerhalle in ...

Brand in Industrie - Lagerhalle in CH-4144 Füllinsdorf (Kanton Basel-Land, CH) - Auswirkungen auf Landkreis Lörrach

Freiburg - Landkreis Lörrach

Gemeinde Grenzach-Wyhlen

Am 22.04.2018 gegen 03:20 Uhr meldete die Kantonspolizei Basel-Land dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Freiburg, dass es einen Großbrand einer Lagerhalle im Grenzgebiet gäbe, welche auch Auswirkungen auf den Landkreis Lörrach habe. Eine große Rauchwolke würde über den Rhein hinweg in Richtung Grenzach-Wyhlen ziehen.

Bei einer ersten Meldung war noch nicht bekannt welche Stoffe in der Halle lagerten und welche Stoffe sich somit durch den Brand bilden uns ausbreiten könnten.

Aus diesem Grunde wurde nach erster sensorischer Prüfung ein Gefahrstoff - Messtrupp der Feuerwehr in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen aufgerufen um in den Bereichen nach Schadstoffen zu suchen in welchen der Brandgeruch deutlich wahrzunehmen war.

Bis 06:00 Uhr konnten keine Schadstoffkonzentrationen in der Luft gemessen werden, welche eine Beeinträchtigung der Gesundheit bedeutet hätten. Allerdings bestand immer noch eine starke Geruchsbelästigung.

Bereits gegen 05:00 Uhr meldete die Feuerwehr der aufgerufenen Schadensleitung der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, dass der Brand gelöscht sei. Die Feuerwehr wäre lediglich noch mit Nachlöscharbeiten und der Bekämpfung von Glutnestern beschäftigt.

In der Halle hatten nach Auskunft der schweizer Behörden keine Gefahrstoffe gelagert. Es handelte sich um Verpackungsmaterial. Unter anderem die in Brand geratenen Kunststoffe führten vermutlich zu der starken Geruchsbelästigung, glücklicherweise aber nicht zu Emissionen in akut gesundheitsgefährdenden Konzentrationen.

FLZ/mt

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761/882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/