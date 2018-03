Polizeipräsidium Freiburg / Brand in privater Kletterhalle - ...

Brand in privater Kletterhalle - Keine Hinweise auf Brandstiftung

Freiburg - Vauban - Am 16.03.2018, gg. 21 Uhr, gerieten im Ortsteil Vauban in einer privaten Kletterhalle Weichbodenmatten und eine Wandverkleidung aus nicht geklärter Ursache in Brand und mussten von der Feuerwehr gelöscht werden. Eine Gefahr für die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses bestand nicht. Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung liegen nicht vor. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

dk

