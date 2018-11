Polizeipräsidium Freiburg / Brand in Wohngebäude - Hilfsmittel ...

Brand in Wohngebäude - Hilfsmittel einer Cannabis-Plantage in Wohnung führen mutmaßlich zu Brand - keine verletzten Personen - Hoher Sachschaden

Freiburg - Landkreis Waldshut

Stadt Bad Säckingen

Am Mittwoch, 21.11.2018 wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine starke Rauchentwicklung in einem oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses in der Straße Obere Flüh gemeldet.

Die alarmierten Kräfte der örtlichen Feuerwehr konnten durch ein schnelles beherztes Eingreifen einen Wohnungsbrand, welcher im Entstehen war schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Bewohner konnten das Anwesen rechtzeitig verlassen und gerieten nicht in Gefahr.

Die Brandursache war zunächst unklar. Als Ausbruchstelle wurden eine Steckdose und dort befindliche Anschlüsse hinter einem Schrank ausfindig gemacht, welcher als erstes in Brand geraten war. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in dem Schrank eine Indoor-Plantage für Cannabis betrieben wurde, welche möglicherweise unsachgemäß installiert war. Das Feuer entstand im Bereich der Lüftungs- und Beleuchtungsanlage.

Neben der Anzeige wegen des Verdachts Fahrlässiger Brandstiftung kommen nun weitere Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz auf den 24-jährigen Betreiber zu.

Durch den Brandzehrung und Rauch wurde die Wohnung so geschädigt, dass derzeit nicht sicher ist, wann die Wohnung wieder bewohnt werden kann. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Derzeit ergibt sich kein Hinweis auf Gesundheitsschäden bei den Einsatzkräften oder umliegenden Anwohnern durch die freigesetzten geringen Emissionen psychoaktiver Substanzen.

