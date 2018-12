Polizeipräsidium Freiburg / Brand in Wohngebäude - Küchenbrand - ...

Brand in Wohngebäude - Küchenbrand - Keine verletzten Personen

Freiburg - Landkreis Emmendingen

Stadt Herbolzheim - Ortsteil: Broggingen

Am 06.12.2018 gegen 20:00 Uhr wurde der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst in Emmendingen in Broggingen, in der Ettenheimer Straße ein Küchen- oder Zimmerbrand gemeldet.

Vor Ort wurde festgestellt, dass die Küche des Wohnanwesens in Flammen stand und der Brand drohte auf weitere Teile der Wohnung überzugreifen. Die Eintreffende Feuerwehr konnte den Brand schnell eindämmen und ein Ausweiten auf weitere Gebäudeteile glücklicherweise verhindern.

Nach derzeitigem Sachstand wurden keine Personen verletzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht zu Hause. Der Sachschaden wird im 5-stelligen Bereich geschätzt.

Die Brandursache ist bislang unklar. Das Polizeirevier Emmendingen ermittelt.

