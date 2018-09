Polizeipräsidium Freiburg / Brand in Wohnung

Brand in Wohnung

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Grenzach-Wyhlen, OT Whylen

Am Samstag, dem 15.09.2018, wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in der Wartenbergstraße gerufen. Dort hatte ein 57 Jahre alter Mann in deutlich alkoholisiertem Zustand noch glimmende Zigarettenstummel in einem Mülleimer entsorgt, der daraufhin zu brennen anfing. Der Bewohner musste mit einer leichten Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus verbracht werden, zudem entstand ein Sachschaden von ca. 2000 Euro.

