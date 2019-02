Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Betrunkene Autofahrer

Breisach - Betrunkene Autofahrer

Freiburg - Breisach - Das Polizeirevier Breisach erwischte am vergangenen Wochenende bei stichprobenartigen Verkehrskontrollen insgesamt 4 Fahrzeugführer, welche vor Fahrtantritt zu viel Alkohol zu sich genommen hatten. Der Spitzenreiter wurde am Samstag um 02:50 Uhr in Ihringen mit einem Wert von 2,31 Promille aus dem Verkehr gezogen. Bei einem weiteren Alkoholsünder der am Samstagabend kurz nach 19:00 Uhr in Achkarren gestoppt wurde stellte sich außerdem heraus, dass er noch nie einen Führerschein besessen hatte.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/