Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Diebstahl aus Pkw

Breisach - Diebstahl aus Pkw

Freiburg - Breisach - In letzter Zeit häufen sich die Diebstähle aus Pkw in Breisach. Ein besonderer "Anziehungspunkt" ist der Pendlerparkplatz beim Kreisverkehr, Ihringer Landstraße. Am Samstag, 15.09.2018 wurde abermals ein Pkw zwischen 19.00 Uhr und 23.10 Uhr aufgebrochen und aus dem Kofferraum diverse Taschen und Kleidung entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Breisach in Verbindung zu setzen: 07667/9117-0 Gleichzeitig bittet die Polizei die Bürger, keine Wertsachen oder Taschen im Wagen liegen zu lassen, wenn dieser längere Zeit abgestellt wird.

