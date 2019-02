Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Ehrlicher Finder

Breisach - Ehrlicher Finder

Freiburg - Breisach - Dass es auch noch ehrliche Menschen gibt bewies am Montag 25.02.2019 ein Herr aus Breisach. Er gab beim Polizeirevier Breisach eine Geldbörse ab die er in der Kolpingstraße vom Boden aufgehoben hatte. In der Geldbörse befand sich ein Bargeldbetrag von über fünftausend Euro. Der Besitzer konnte ermittelt werden, er hatte den Geldbeutel beim einsteigen auf das Autodach gelegt und vor dem losfahren schlichtweg vergessen. Die Freude war schließlich bei beiden groß, denn die Ehrlichkeit des Finders, wurde mit einem Finderlohn belohnt.

