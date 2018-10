Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Fahren unter ...

Breisach - Fahren unter Alkoholeinwirkung

Freiburg - Breisach - Knapp über 0,8 Promille zeigte das Messgerät bei einem Autofahrer an, der am 11. Oktober 2018, kurz nach Mitternacht bei der Rheinbrücke in Breisach im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Der französische Staatsangehörige musste eine Kaution hinterlegen und wird angezeigt.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/