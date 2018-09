Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Fahren unter Drogeneinfluss

Breisach - Fahren unter Drogeneinfluss

Freiburg - Breisach, Am Samstagnachmittag wurde gegen 17 Uhr, in Grenznähe, während einer Kontrollstelle ein 38jähriger französischer Pkw-Fahrer angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten eine Drogenbeeinflussung feststellen und eine Blutprobe in der Klinik veranlassen. Der Wagen wurde stehen gelassen und der Fahrer musste für die Blutprobe in die Helios Klinik. An gleicher Örtlichkeit wurde in der Nacht zum Samstag, ebenfalls ein 55jähriger, französischer Fahrzeugführer mit Drogenbeeinflussung festgestellt. Zusätzlich hatte dieser Fahrer noch eine kleine Menge an Drogen bei, die beschlagnahmt wurden.

Beide Fahrer werden bei der Staatsanwaltschaft Freiburg angezeigt, und müssen mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-112 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/