Polizeipräsidium Freiburg / Breisach: Mann muss wegen ...

Breisach: Mann muss wegen Verletzungen ins Krankenhaus - Polizei ermittelt wegen eines Körperverletzungsdelikts

Freiburg - Nachdem ein 18-jähriger Mann mit Verletzungen am Rücken in einem Krankenhaus behandelt werden musste, ermittelt die Polizei wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Der Geschädigte kam am Sonntag, 02.09.2018, kurz nach 1 Uhr, auf Polizeibeamte zu, die anlässlich des Breisacher Weinfestes eingesetzt waren. Er hatte eine blutende Wunde am Rücken und gab an, mit einem Messer verletzt worden zu sein. Der 18-Jährige, der alkoholisiert war, sagte auch, dass er von einem ihm unbekannten Mann angerempelt worden sei, bevor es zu der Verletzung kam. Der Verletzte wurde umgehend vom Rettungsdienst versorgt und musste anschließend in einer Klinik behandelt werden. Erste Ermittlungen lassen den Schluss zu, dass die Verletzung nicht so schwerwiegend war, wie zunächst angenommen. Lebensgefahr hat nach derzeitigem Kenntnisstand zu keinem Zeitpunkt bestanden. Die genauen Umstände des Vorfalls sind noch unklar. Auch wie die Verletzung zustande kam, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen können sich an das Polizeirevier Breisach wenden (Tel. 07667 91170).

