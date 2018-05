Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Sachbeschädigung

Breisach - Sachbeschädigung

Freiburg - Breisach - Beträchtlichen Sachschaden richteten bislang unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag am Weinbrunnen in der Rheinuferstraße an. Dort wurde das Kühlaggregat des Getränkeausschankwagens malträtiert und ein Sonnenschirmständer mit Gewalt aus der Verschraubung gerissen. Die Höhe des Gesamtschadens wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Breisach unter der Rufnummer 07667 9117-0 entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/