Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Freiburg - Breisach - Am Mittwoch, 6. Juni 2018, wurde gegen 22:50 Uhr an einer eingerichteten Kontrollstelle am Grenzübergang Breisach ein Pkw-Fahrer kontrolliert, der zu tief ins Glas geschaut hatte. Aufgrund festgestellten Alkoholgeruchs wurde ein entsprechender Test durchgeführt, der ein Ergebnis von knapp 1,2 Promille ergab. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis wurde sichergestellt. Er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

