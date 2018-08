Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Breisach - Trunkenheit im Verkehr

Freiburg - Breisach - Knapp 1,2 Promille zeigte das Testgerät bei einem französischen Fahrzeuglenker an, der am Sonntagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, an der Breisacher Rheinbrücke im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft wurde. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis in Verwahrung genommen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/