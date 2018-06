Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Trunkenheitsfahrt

Breisach - Trunkenheitsfahrt

Freiburg - Breisach - Am 10. Juni 2018 wurde gegen 01:20 Uhr in der Hohenzollernstraße in Breisach eine Autofahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Da Atemalkoholgeruch feststellbar war, wurde ein Test durchgeführt. Der Messwert lag deutlich über der Grenze der absoluten Fahrtüchtigkeit. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Fahrerlaubnis in Verwahrung genommen.

