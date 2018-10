Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Unfallflucht

Breisach - Unfallflucht

Freiburg - Breisach - Am Mittwoch wurde in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 19 Uhr ein in der Zeppelinstraße in Breisach ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug von einem anderen beschädigt. Die Unfallschäden befinden sich auf der linken Fahrzeugseite; die Schadenshöhe wird auf zirka 5.000 Euro geschätzt. Mögliche Hinweise werden an das Polizeirevier Breisach, Tel. 07667 9117-0, erbeten.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/