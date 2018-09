Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Verkehrsunfall ...

Breisach - Verkehrsunfall verursacht, Polizei sucht Zeugen

Freiburg - Breisach, Auf der B31, in Höhe Rimsinger Ei, kam es am Freitag, 14.09.2018 gegen 14.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, in dessen Verlauf ein 72jähriger Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr fuhr und dort mit einem entgegenkommenden Pkw kollidierte. Verletzt wurde, wie durch ein Wunder keiner der Beteiligten, allerdings entstand ein Sachschaden von über 16.000 EUR. Die Polizei Breisach sucht Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben: 07667/9117-0

