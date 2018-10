Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Verkehrsunfall

Breisach - Verkehrsunfall

Freiburg - Breisach - Am Mittwochmorgen ereignete sich um 07:15 Uhr an der L 104 zwischen Burkheim und Breisach ein Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Motorrollers verletzt wurde. Sie hatte zuvor den Wirtschaftsweg entlang der Landstraße befahren und missachtete beim Einfahren auf die bevorrechtigte Straße die Vorfahrt eines in Richtung Breisach fahrenden Pkws. Sie wurde bei der Kollision verletzt und in eine Klinik eingeliefert; die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf zirka 6.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-111 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/