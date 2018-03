Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Völlig daneben

Breisach - Völlig daneben

Freiburg - Breisach - Völlig daneben benahm sich eine 36-jährige Französin, die am Dienstagnachmittag in verschiedenen Einkaufsmärkten in der Straße Zum Kaiserstuhl in Breisach Diebstähle begangen hat. Die Frau, die mit ihrem 2-jährigen Kind unterwegs war, hatte sowohl aus den Auslagen des Drogeriemarktes, als auch später der Schuh- und Bekleidungsmärkte Waren im Gesamtwert von knapp 95.- Euro entnommen und diese zu ihrem abgestellten Fahrzeug gebracht. Sie war dabei von Zeugen beobachtet worden, die sie ansprachen und schließlich die Marktleitung in Kenntnis setzten. Bei Eintreffen der Polizei befand sich die Frau zunächst nicht mehr vor Ort, konnte aber in unmittelbarer Nähe festgestellt und festgenommen werden. Die Diebstähle räumte sie ein. Die weitere Personalienfeststellung gestaltete sich schwierig, da die Frau zunächst falsche Angaben machte und auch angab, keine Ausweispapiere mit sich zu führen. Im weiteren Verlauf wurde sie immer aggressiver und fing schließlich an, die eingesetzten Polizeibeamten zu beschimpfen und zu beleidigen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv und lag über einem Promille. Die Frau wurde aufgrund der Umstände mit ihrem Kind zum Polizeirevier gebracht. Dort konnte mit Unterstützung eines französischen Gendarmen die Identität und Haltereigenschaft zweifelsfrei festgestellt werden. Ein nochmals durchgeführter Atemalkoholtest lag nun knapp über dem verfolgbaren Grenzwert von 0,5 Promille. Der Frau wurde die Weiterfahrt untersagt. Nachdem sie entlassen worden war, überprüfte eine Streifenbesatzung sicherheitshalber später das bei den Märkten abgestellte Fahrzeug und kam gerade rechtzeitig, als die Frau mit ihrem Fahrzeug wegfuhr. Aufgrund dessen wurde sie noch vor Verlassen des Parkplatzes angehalten und anschließend zur Dienststelle gebracht, wo ein neuerlicher Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser lag nun zwar knapp unter dem verfolgbaren Grenzwert, allerdings zeigte ein durchgeführter Drogenvortest ein positives Ergebnis bzgl. der Wirkstoffe von THC und Kokain. Nunmehr wurde eine Blutprobe veranlasst und die Frau im Anschluss mit einem Taxi nach Hause entlassen. Die unbelehrbare, tobende und beleidigende Diebin wird nach Abschluss der Ermittlungen wegen der verschiedenen verwirklichten Straftatbestände angezeigt.

