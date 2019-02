Polizeipräsidium Freiburg / Breisach - Zeugen nach ...

Breisach - Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Freiburg - Breisach - Das Polizeirevier Breisach sucht zur Klärung einer Straßenverkehrsgefährdung Zeugen. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag 21.02.2019 gg. 14:20 Uhr auf der B 31a zwischen dem Rimsinger Ei und Hausen an der Möhlin. Der Fahrer eines Lkw 7,5 t der Marke Daimler Benz Farbe weiß mit Offenburger Zulassung überholte einen Traktor mit Anhänger. Während des Überholvorganges wurden mehrere entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet. Nur durch das Ausweichen und gleichzeitige Abbremsen des Gegenverkehrs konnte ein Unfall verhindert werden. Zeugen, oder Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Polizeirevier Breisach Tel.: 07667 9117-0 E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/