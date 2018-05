Polizeipräsidium Freiburg / Breisach: Zeugenaufruf nach Tierquälerei

Breisach: Zeugenaufruf nach Tierquälerei

Freiburg - Am 03.05.2018 wurden am Sportgelände der Hugo-Höfler-Realschule in Breisach mehrere tote Eidechsen aufgefunden. Die Eidechsen wurden offensichtlich vom dem oder den Tätern zuvor gezielt eingefangen, getötet und angezündet.

Bei den getöteten Tieren handelt es sich um Mauereidechsen, welche einer streng geschützten Art angehören und vom Aussterben bedroht sind. Die Straftat erfüllt den Straftatbestand des § 71 Bundesnaturschutz- und des § 17 Tierschutzgesetzes.

Die Abteilung Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Sachdienliche Hinweise können an das Polizeirevier Breisach unter Tel: 07667/9117-0 oder an Gewerbe/Umwelt unter Tel: 0761/21689-0 gerichtet werden.

