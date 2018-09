Polizeipräsidium Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald ...

Breisgau-Hochschwarzwald Schluchsee/Lenzkirch/Titisee-Neustadt Gefährdung des Straßenverkehrs/Zeugenaufruf

Freiburg - Am Samstag zur Mittagszeit fuhr ein 43-jähriger mit seinem silbernen Mercedes Taxi von Waldshut- Tiengen in Richtung Freiburg. Aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung war er nur noch bedingt fahrtüchtig, was durch seine unsichere Fahrweise zum Ausdruck kam. So kam es nach bisherigen Erkenntnissen auf der Bundesstraße 500 in Bereich von Schluchsee nach Bärental und im weiteren Verlauf auf der Bundesstraße 317 in Richtung Titisee zu gefährlichen Situationen insbesondere im Gegenverkehr. Der Fahrer konnte durch die Polizei auf der Bundesstraße 31 in Richtung Freiburg auf Höhe von Hinterzarten angehalten und einer medizinischen Versorgung zugeführt werden. Bis zur abschließenden Beurteilung seines Gesundheitszustandes wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, unter Tel. 07651-93360, in Verbindung zu setzen.

RTN/PK sk/flz

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 / 882-0 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/