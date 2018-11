Polizeipräsidium Freiburg / Brennender Pkw - Ursache bislang ...

Brennender Pkw - Ursache bislang unbekannt - Kleinwagen brennt komplett aus - Zeugenaufruf

Freiburg - Landkreis Lörrach

Stadt Weil am Rhein, Ortsteil: Haltingen

In den frühen Morgenstunden des Allerheiligen 01.11.2018, stellte eine Funkstreifenbesatzung des PRev Weil am Rhein um 02.22 Uhr einen brennenden Kleinwagen im Neuhäuser Weg in Haltingen fest.

Die Flammen loderten im Bereich des Motorraumes des kleinen roten Fiat. Ob der Brand eine technische Ursache hat oder vorsätzlich entstanden ist, konnte bislang nicht geklärt werden. Das Polizeirevier Weil am Rhein hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Pkw wurde sichergestellt. Das Auto hatte einen Wert von etwa 1.500,- EUR.

Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere vor Ausbruch des Feuers - im Neuhäuser Weg und um das Fahrzeug gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weil am Rhein in Verbindung zu setzen (Tel. 07621 9797-0)

rh FLZ/mt

