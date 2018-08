Polizeipräsidium Freiburg / Buggingen/Zienken - Zeugen nach ...

Buggingen/Zienken - Zeugen nach Manipulation an Beregnungsanlagen gesucht

Freiburg - Am frühen Montagmorgen, 20.08.2018, zwischen 00.00 Uhr - 01.00 Uhr, wurde an zwei Beregnungsanlagen die sogenannten Blinddeckel entfernt bzw. der Bajonetteverschluss geöffnet. Die zwei Felder liegen im Bereich Neuenburg-Zienken "Gewann Klammerstein" und in Buggingen, Breitenweg Richtung Zienken. Auf Grund dessen liefen in einem Zeitraum von ca. 7 Stunden mehr als 2 Millionen Liter Wasser auf die Felder. Es entstand ein Wasserschaden und an der überschwemmenden Neusaat ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Täter mit solchen Anlagen auskennt. Zeugen, welche Hinweise geben können oder Beobachtungen diesbezüglich gemacht haben, sowie weitere Geschädigte Landwirte, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Müllheim unter der Telefonnummer: 07631/17880 zu melden.

