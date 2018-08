Polizeipräsidium Freiburg / Denzlingen: Gruppe gerät im Park ...

Denzlingen: Gruppe gerät im Park aneinander

Freiburg - LANDKREIS EMMENDINGEN

Ein offenbar bereits länger schwelender Streit mehrerer junger Männer eskalierte am Mittwoch (15. August), gegen 21.30 Uhr, im Park an der Stuttgarter Straße. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie eine Gruppe von fünf Männern auf einen anderen einschlug. Wie sich herausstellte, waren die Personen bereits am Nachmittag aneinandergeraten, dort konnte die Polizei die Streithähne aber noch rechtzeitig trennen, bevor es zu körperlichen Auseinandersetzungen kam. Nun müssen sich die Beteiligten auf ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung einstellen.

uh

OTS: Polizeipräsidium Freiburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110970 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110970.rss2

Medienrückfragen bitte an: Walter Roth Polizeipräsidium Freiburg Pressestelle Telefon: 0761 882-1013 E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/